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    Глава МИД Азербайджана отправился в Брюссель

    Министр примет участие в заседании НАТО на уровне министров иностранных дел по Афганистану

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, отправилась в Брюссель. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в Брюсселе министр примет участие в заседании НАТО на уровне министров иностранных дел по Афганистану, которое состоится 2 декабря в штаб-квартире Североатлантического Альянса. 

    Ожидается, что Э. Мамедъяров выступит на заседании, а также проведет ряд двусторонних встреч. 

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