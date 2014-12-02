Глава МИД Азербайджана отправился в Брюссель

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, отправилась в Брюссель. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в Брюсселе министр примет участие в заседании НАТО на уровне министров иностранных дел по Афганистану, которое состоится 2 декабря в штаб-квартире Североатлантического Альянса.

Ожидается, что Э. Мамедъяров выступит на заседании, а также проведет ряд двусторонних встреч.