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Глава МИД Азербайджана: Высоко ценим возможность провести встречи и переговоры в Москве

Глава МИД Азербайджана: Высоко ценим возможность провести встречи и переговоры в Москве В ходе визита Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву планируется обсуждение пост-конфликтной ситуации и двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 12:31
Глава МИД Азербайджана: Высоко ценим возможность провести встречи и переговоры в Москве

В ходе нынешнего визита в Москву планируется обсуждение постконфликтной ситуации в регионе и двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в столице РФ.

"Этот формат встречи предполагался еще в конце прошлого года, но ввиду обстоятельств, не зависящих от участников данной встречи, она тогда не произошла", - сказал министр.

Глава МИД Азербайджана поблагодарил С. Лаврова и высоко оценил возможность провести встречи в двухстороннем и трехстороннем формате, проговорить ряд вопросов, имеющих отношение к постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном и двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией.

Дж. Байрамов также поблагодарил российского коллегу за внимание, уделяемое в России памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Для нас абсолютно не является удивительным то внимание, которое все госструктуры, общественные организации и просто граждане РФ оказывают мероприятиям, посвященным памяти общенационального лидера Азербайджана. Его фигура была объединяющей и олицетворяющей ту дружбу и единство, которые всегда были между нашими странами и народами", - сказал Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: ‘We highly appreciate opportunity to hold meetings and talks in Moscow’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: “Moskvada görüşlər keçirmək və danışıqlar aparmaq imkanını yüksək qiymətləndiririk”

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