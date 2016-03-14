Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил письмо соболезнования своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в связи с терактом в Анкаре, приведшем к человеческим жертвам, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана.

Министр отметил в письме, что он потрясен этой новостью и разделяет скорбь его коллеги в связи с трагедией. Он выразил искренние соболезнования родным и близким всех жертв теракта и пожелал скорейшего выздоровления раненым, выразил свою солидарность с народом Турции в этой трагедии.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан, как страна, страдающая от терроризма, осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.