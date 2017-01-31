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    Глава МИД Азербайджана встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

    Встреча состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Я намерен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретиться там с сопредседателями Минской группы ОБСЕ". Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    Отметим, ежегодная 53-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля.

    Комментируя вопрос невозврата тела азербайджанского солдата армянской стороной, Э. Мамедъяров назвал такое действие антигуманным: "Я уверен, что этот вопрос будет решен. Я обсуждал этот вопрос с сопредседателем".

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