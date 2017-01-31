Глава МИД Азербайджана встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Я намерен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретиться там с сопредседателями Минской группы ОБСЕ". Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Отметим, ежегодная 53-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля.

Комментируя вопрос невозврата тела азербайджанского солдата армянской стороной, Э. Мамедъяров назвал такое действие антигуманным: "Я уверен, что этот вопрос будет решен. Я обсуждал этот вопрос с сопредседателем".