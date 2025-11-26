Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Италии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с председателем Сената страны Иньяцио Ла Руссой.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"В рамках моего официального визита в Италию я был рад встретиться с председателем Сената Италии Иньяцио Ла Руссой.

Мы отметили решающую роль взаимных визитов высокого уровня и постоянного политического диалога в дальнейшем развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией.

Я подчеркнул чрезвычайную важность укрепления межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных парламентских платформ", - отметил министр.