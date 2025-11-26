Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Италии
Внешняя политика
- 26 ноября, 2025
- 20:59
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с председателем Сената страны Иньяцио Ла Руссой.
Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"В рамках моего официального визита в Италию я был рад встретиться с председателем Сената Италии Иньяцио Ла Руссой.
Мы отметили решающую роль взаимных визитов высокого уровня и постоянного политического диалога в дальнейшем развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией.
Я подчеркнул чрезвычайную важность укрепления межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных парламентских платформ", - отметил министр.
