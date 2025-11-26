Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Италии

    Внешняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 20:59
    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Италии

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с председателем Сената страны Иньяцио Ла Руссой.

    Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "В рамках моего официального визита в Италию я был рад встретиться с председателем Сената Италии Иньяцио Ла Руссой.

    Мы отметили решающую роль взаимных визитов высокого уровня и постоянного политического диалога в дальнейшем развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией.

    Я подчеркнул чрезвычайную важность укрепления межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных парламентских платформ", - отметил министр.

