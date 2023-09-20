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Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 02:56
Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

На встрече обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также текущая ситуация в регионе.

Информируя о ситуации в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что инициированная азербайджанской стороной мирная повестка дня, к продвижению которой были приложены большие усилия, сегодня находится под серьезной угрозой в результате военно-политических провокаций Армении.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что усиление Арменией за последние три года военно-политических провокаций, вопреки трехстороннему заявлению, поздравление премьер-министра Армении сепаратистского режима, террористические атаки 19 сентября, в результате которых погибли азербайджанские гражданские лица и военнослужащие, еще больше усилили напряженность в регионе. Было отмечено, что проводимые Азербайджаном мероприятия направлены против незаконных сил, гражданские лица не являются целью.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister meets with OSCE Secretary General
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı ATƏT-in Baş katibi ilə görüşüb

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