Глава МИД Азербайджана встретился с эстонским коллегой

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Польшу провел встречу со своим эстонским коллегой Свеном Миксером.

Как сообщает Report, на встрече министры обсудили состояние двусторонних отношений, а также связи между Азербайджаном с ЕС и странами Восточного Партнерства.

Напомним, Э. Мамедъяров отбыл в Варшаву для участия в заседании глав МИД программы ЕС Восточное Партнерство и стран Вышеградской четверки.