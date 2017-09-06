Глава МИД Азербайджана встречается со своим турецким коллегой

© Report.az/ Elşən Baba

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Report, встреча проходит в преддверии трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

Министры обсудят перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией, ряд совместных проектов, а также актуальных международных и региональных вопросов.