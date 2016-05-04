Глава МИД Азербайджана: Сомнения по поводу возможной потери Восточным партнерством своего потенциала продолжают расти

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан готов к двусторонним консультациям с Евросоюзом в рамках Европейской политики соседства (ЕПС)".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на встрече с министрами иностранных дел стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что призывы и новое геополитическое развитие в политике соседства Евросоюза сформируют дальнейшие связи между ЕС и Азербайджаном: "Надеемся, что возобновленная Европейская политика соседства будет соответствовать отличающимся желаниям стран-партнеров в отношениях с Евросоюзом.

Азербайджан готов провести двусторонние консультации с Евросоюзом в совместных тематических рамках, предусмотренных в возобновленной Европейской политике соседства в целях изучения потенциальных областей сотрудничества".

Министр также добавил, что сомнения по поводу возможной потери Восточным партнерством своего потенциала продолжают расти.