Глава МИД Азербайджана: Российский консул встретится с Лапшиным в четверг-пятницу

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что обсудил на встрече с послом России в нашей стране дело экстрадированного из Минска по запросу Баку блогера Александра Лапшина, как ожидается, консул встретится с обвиняемым в четверг-пятницу.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил сам глава МИД Азербайджана.

"Мы получили ноту от российского и израильского посольств по этому вопросу. Буквально завтра-послезавтра консул РФ будет встречаться с Лапшиным в соответствии с Венской конвенцией. У посольства будет доступ для общения с ним. Мы сегодня решим чисто технические детали. Я уже встречался с послом России, данный вопрос обсуждался. Препятствий здесь не вижу", - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По словам министра, вопрос дальнейшей судьбы Лапшина будет зависеть от завершения следствия. "Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Окончательное решение – это решение суда", - подчеркнул он.

Э.Мамедъяров выразил удивление и возмущение излишней политизацией данного вопроса.

"Все время его называют блогером. А был бы он инженером, им бы не интересовались? Он нарушил законы и в соответствии с юридическим обоснованием возбуждено уголовное дело, на основании которого был размещен запрос в Интерпол", - сказал министр.