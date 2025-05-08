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Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с пакистанским коллегой

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 23:54
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с пакистанским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили текущую ситуацию в области региональной безопасности и растущую напряженность между Пакистаном и Индией.

Пакистанский министр предоставил информацию о ракетных ударах Индии по Пакистану 6-7 мая и ответных мерах пакистанской стороны. Было отмечено, что от атак Индии в основном пострадало гражданское население, погибли десятки людей, а пакистанская сторона в ответ нацелилась на военные объекты. Пакистанский министр также подчеркнул, что провел телефонные разговоры с коллегами из ряда стран и подробно разъяснил им ситуацию.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, выразил солидарность с народом Пакистана и осудил военные атаки, приведшие к гибели и ранениям гражданского населения.

Министр подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации и выразил надежду, что напряженность будет устранена дипломатическим путем и посредством переговоров.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Pakistan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edərək, Hindistanın hücumlarını pisləyib

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