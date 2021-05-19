Глава МИД Азербайджана провел переговоры с госминистром ОАЭ

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес

Состоялась встреча в формате видеоконференции между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом аль Саегом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках двусторонних и международных организаций, а также взаимную поддержку кандидатур и инициатив в рамках международных организаций.

Дж.Байрамов проинформировал другую сторону о последней ситуации в регионе, а также о выполнении трехсторонних заявлений.

Министры также подчеркнули важность развития сотрудничества между двумя странами в экономической сфере. В частности, были обсуждены существующие связи сотрудничества между двумя странами в области альтернативной энергетики.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.