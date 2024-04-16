Глава МИД Азербайджана принял спецпредставителя ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакалан.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза в Центральной Азии Терхи Хакала.

Об этом Report сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, роли Азербайджана в отношениях Центральная Азия - ЕС, вопросах сотрудничества в рамках международных платформ и форматов.

Главной темой обсуждений стали соглашения, достигнутые с ЕС в области энергетической безопасности, связи и транспорта, а также отношений с Центральной Азией в этом контексте.

Была подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Азербайджаном и ЕС, который предусматривает совместную деятельность в области энергетической безопасности, а также развитие возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи противоположная сторона была проинформирована о работе, проводимой нашей страной как в Бакинском порту, так и в сфере развития транспорта и коммуникаций.

Затем состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.