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Глава МИД Азербайджана принял делегацию Кнессета Израиля

Глава МИД Азербайджана принял делегацию Кнессета Израиля 5 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 20:17
Глава МИД Азербайджана принял делегацию Кнессета Израиля

5 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Кнессет представлен делегацией во главе с председателем комитета по международным отношениям и обороне Юлием Эдельштейном, а также главой комитета по дипломатическим вопросам Сарой Звебнер и членом комитета Рам Бен Бараком.

На встрече обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, в том числе события, происходящие в регионе.

В ходе встречи была подчеркнута роль еврейской общины как особого фактора, влияющего на развитие отношений между странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İsrail Knessetinin nümayəndə heyətini qəbul edib

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