Глава МИД Азербайджана принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОИС

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле началось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба ОИС.

На заседании председательствует министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров участвует в саммите.

Сегодня министры обсуждают повестку дня чрезвычайного саммита организации по Иерусалиму и резолюцию, которая будет принята по итогам встречи.

Отметим, что на саммите ОИС обсуждается решение президента США Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля и ситуация, сложившаяся после принятия данного решения.

Напомним, что 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и принял решение о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.