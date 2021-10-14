Глава МИД Азербайджана принимает участие на заседании СМИД СНГ в Минске

Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств проходит в Минске в очном формате.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств проходит в Минске в очном формате.

Как сообщает Report, на заседании принимает участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества.

Вниманию глав делегаций будут представлены несколько согласованных ранее документов по различным направлениям деятельности. Это, в частности, Совместное заявление министров иностранных дел государств – участников Содружества Независимых Государств об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, План проведения многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2022 год, Решение о создании базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма, Методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ, и другие.