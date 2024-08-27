Глава МИД: Перевооружение Армении - источник угрозы для региона

Перевооружение Армении является дополнительным источником угрозы для региона.

Перевооружение Армении является дополнительным источником угрозы для региона.

Как сообщает анкаринское бюро Report, об этом заявил находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции со своим коллегой Хаканом Фиданом.

По его словам, несмотря на положительную динамику переговорного процесса после представленного азербайджанской стороной Армении проекта мирного соглашения, в Конституции Армении и многих нормативно-правовых актах остаются в силе территориальные претензии к Азербайджану: "Победа в Карабахе создала новые реалии и возможности на Южном Кавказе. Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что в регионе существуют исторические возможности для обеспечения устойчивого и стабильного мира. Исходя из этого, азербайджанская сторона представила Армении проект мирного соглашения. Хотя Азербайджаном были выдвинуты пять базовых принципов мирного соглашения, не секрет, что у Армении есть территориальные претензии к Азербайджану и Турции”.

Дж.Байрамов также сказал, что в последнее время Армения вооружается, и ее к этому подталкивают некоторые третьи страны. "Наблюдаемая тенденция вызывает беспокойство. Эта неверная политика становится дополнительным источником угрозы для региона. Конечно, Азербайджан следит за процессами, и это осуществляется в координации с Турцией”, - добавил он.