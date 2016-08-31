Глава МИД Азербайджана посетит Германию и Словакию

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 1 сентября примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Потсдаме (Германия), а 3 сентября отправится в столицу Словакии Братиславу для участия в неформальной встрече стран ЕС и Восточного Партнерства.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.

По информации, Эльмар Мамедъяров выступит на обоих мероприятиях и проведет ряд двусторонних встреч.