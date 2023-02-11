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Глава МИД Азербайджана поблагодарил медработников в полевом госпитале МЧС в Турции

Глава МИД Азербайджана поблагодарил медработников в полевом госпитале МЧС в Турции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов побывал в полевом госпитале, отправленном Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в Турцию для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в братской стране.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 20:26
Глава МИД Азербайджана поблагодарил медработников в полевом госпитале МЧС в Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов побывал в полевом госпитале, отправленном Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в Турцию для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в братской стране.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

"Во время визита в Кахраманмараш я посетил полевой госпиталь, присланный Азербайджаном для оказания помощи нашим братьям, пострадавшим в результате землетрясения, выразил благодарность всем сотрудникам, работающим в больнице, за их неустанный труд", - отметил глава МИД.

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции достигло 21 848, еще свыше 80 тыс. человек пострадали.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı Türkiyədə səhra xəstəxanasındakı tibb işçilərinə təşəkkür edib

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