Глава МИД Азербайджана отбыл в Грузию с официальным визитом

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, направилась с официальным визитом в Грузию. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе визита запланированы ряд встреч Э. Мамедъярова с официальными лицами Грузии.

На встречах будет обсужден широкий спектр азербайджано-грузинских отношений, охватывающий сотрудничество в сферах политики, экономики, энергетики и культуры.