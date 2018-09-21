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    Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отбыла с рабочим визитом в Нью-Йорк с целью участия в общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе визита предусмотрено выступление министра Эльмара Мамедъярова в рамках общих дебатов Генеральной Ассамблеи, участие в заседаниях, посвящённых различным вопросам повестки дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи, а также проведение многочисленных встреч на двусторонней основе.

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