Глава МИД Азербайджана обсудил с Верховным представителем ЕС вопросы сотрудничества и нагорно-карабахского урегулирования

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящейся с визитом в Баку Верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как заявил по итогам встречи в формате один на один и расширенном составе глава МИД Азербайджана Э.Мамедъяров, стороны обсудили проект соглашения о стратегическом партнерстве Азербайджан-ЕС, который азербайджанская сторона представила в мае прошлого года в ходе Рижского саммита Восточного партнерства.

"Сотрудничество Азербайджана и ЕС крепнет день ото дня", - отметил Э.Мамедъяров.

Он также заявил, что в ходе встречи обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь Ф.Могерини отметила, что ЕС и Азербайджан заинтересованы продвигать сотрудничество по ряду сфер "в качестве крепких партнеров", в том числе в вопросах экономики, проведению Азербайджаном экономических реформ в вопросе ее диверсификации, развитии торговли, энергетике.

Верховный представитель ЕС подчеркнула важность вопросов прав человека и уважения фундаментальных свобод при сотрудничестве со всеми партнерами, включая Азербайджан.

Ф.Могерини пригласила главу МИД Азербайджана Э.Мамедъярова посетить Брюссель.