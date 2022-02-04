Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили вопрос разминирования освобожденных земель

Одним из наиболее важных вопросов восстановления освобожденных территорий является поддержка разминирования этого региона

Одним из наиболее важных вопросов восстановления освобожденных территорий является поддержка разминирования этого региона

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с комиссаром ЕС по энергетике Оливером Вархели.

"Этот вопрос находится в центре внимания ЕС. ЕС оказывает поддержку различными способами. Эта тема также обсуждалась сегодня. Думаю, что в ближайшее время будут и практические результаты этих переговоров", — сказал Д. Байрамов.