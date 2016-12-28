Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским министром вопрос строительства транспортного коридора "Север-Юг"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию, возглавляемую министром связи и информационных технологий Исламской Республики Иран, сопредседателем совместной межправительственной комиссии Махмудом Ваези.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Ираном во всех сферах, в том числе ростом инвестиционных вложений и товарооборота между двумя странами, а также развитием в сельском хозяйстве, туризме, промышленности и по другим направлениям.

Махмуд Ваези проинформировал о деятельности и достижениях Госкомиссии. Он подчеркнул, что Иран намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах.

На встрече был обсужден вопрос строительства транспортного коридора "Север-Юг".

Министры, обсудившие региональные вопросы, отметили важность совместной борьбы с терроризмом, обмена информацией, провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.