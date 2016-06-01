​Глава МИД Азербайджана: Нынешний статус-кво в нагорно-карабахском конфликте ненадежен, неустойчив и неприемлем

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Брюссель встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО.

На встрече было одобрено активное участие Азербайджана в Индивидуальном плане действий партнерства НАТО, программах Концепции оперативного потенциала и процесса планирования и анализа и т.д. Было отмечено двустороннее развитие отношений между Азербайджаном и Афганистаном и в качестве примера приведен недавний визит в Баку секретаря Совета безопасности Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара. Было упомянуто, что начало эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс повысит возможности выхода Афганистана к региональной транспортной инфраструктуре.

На встрече была также отмечена важная роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы и успешной реализации проектов газопроводов TANAP и TAP.

Проинформировав участников встречи о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, министр заявил, что Венская встреча создаст возможность для начала субстантивных переговоров. Отметив, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и все международное сообщество считают нынешний статус-кво ненадежным, неустойчивым и неприемлемым, Э.Мамедъяров сказал, что для изменения статуса-кво необходимо покончить с фактом оккупации и добиться вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

На встрече также коснулись дальнейших перспектив отношений между Азербайджаном и НАТО, международных и региональных вопросов.