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Глава МИД: Нет препятствий для использования армянами дороги Ханкенди-Лачын

Глава МИД: Нет препятствий для использования армянами дороги Ханкенди-Лачын Заявления о блокаде армянских жителей и создании "гуманитарной катастрофы" в регионе в результате закрытия Азербайджаном Лачынской дороги совершенно безосновательны
Внешняя политика
11 января 2023 г. 10:16
Глава МИД: Нет препятствий для использования армянами дороги Ханкенди-Лачын

Заявления о блокаде армянских жителей и создании "гуманитарной катастрофы" в регионе в результате закрытия Азербайджаном Лачынской дороги совершенно безосновательны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Министр проинформировал собеседника, что ежедневно дорогой пользуется большое количество автомобилей Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента и других транспортных средств гуманитарного назначения.

Было доведено до сведения, что несмотря на заявления азербайджанской стороны о том, что дорога открыта для свободного передвижения армянских жителей, и о готовности оказать помощь армянам в случае необходимости, отдельные лица, выдающие себя за лидеров местных армян, выступают против использования дороги жителями.

Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона привержена диалогу и всегда готова активизировать усилия в деле установления мира в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: No obstacle for Armenian residents to use Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: "Erməni sakinlərin Xankəndi-Laçın yolundan istifadəsinə heç bir maneə yoxdur"

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