Глава МИД: Нет препятствий для использования армянами дороги Ханкенди-Лачын

Заявления о блокаде армянских жителей и создании "гуманитарной катастрофы" в регионе в результате закрытия Азербайджаном Лачынской дороги совершенно безосновательны

Заявления о блокаде армянских жителей и создании "гуманитарной катастрофы" в регионе в результате закрытия Азербайджаном Лачынской дороги совершенно безосновательны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Министр проинформировал собеседника, что ежедневно дорогой пользуется большое количество автомобилей Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента и других транспортных средств гуманитарного назначения.

Было доведено до сведения, что несмотря на заявления азербайджанской стороны о том, что дорога открыта для свободного передвижения армянских жителей, и о готовности оказать помощь армянам в случае необходимости, отдельные лица, выдающие себя за лидеров местных армян, выступают против использования дороги жителями.

Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона привержена диалогу и всегда готова активизировать усилия в деле установления мира в регионе.