Глава МИД Азербайджана: Нередко права человека используются для вмешательства в дела других суверенных государств

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Нередко права человека используются для вмешательства в дела других суверенных государств".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на панельной сессии на тему "Региональная безопасность, региональный мир: Ближний Восток" в рамках VI Глобального Бакинского форума.

Как отметил министр, некоторые круги, думая, что восстанавливают справедливость, наоборот ее нарушают и открывают все возможности для террористических ячеек и сепаратистов.

Отвечая на вопросы в рамках панельной сессии глава МИД подчеркнул, что все существующие вопросы и проблемы необходимо решать в рамках международного права.

"Необходимо укрепить тот миропорядок, который был создан после Второй Мировой войны. И для этого нужно стратегическое понимание и терпение",- добавил министр.