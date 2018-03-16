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    Глава МИД Азербайджана: Нередко права человека используются для вмешательства в дела других суверенных государств

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Нередко права человека используются для вмешательства в дела других суверенных государств".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на панельной сессии на тему "Региональная безопасность, региональный мир: Ближний Восток" в рамках VI Глобального Бакинского форума.

    Как отметил министр, некоторые круги, думая, что восстанавливают справедливость, наоборот ее нарушают и открывают все возможности для террористических ячеек и сепаратистов.

    Отвечая на вопросы в рамках панельной сессии глава МИД  подчеркнул, что все существующие вопросы и проблемы необходимо решать в рамках  международного права.

    "Необходимо укрепить тот миропорядок, который был создан после Второй Мировой войны. И для этого нужно стратегическое понимание и терпение",- добавил министр.

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