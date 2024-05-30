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Байрамов: Недавние договоренности с Арменией о делимитации положительно повлияли на процесс нормализации

Байрамов: Недавние договоренности с Арменией о делимитации положительно повлияли на процесс нормализации Недавние договоренности с Арменией о делимитации и возвращение четырех сел Азербайджану оказали положительное влияние на процесс нормализации отношений между двумя странами.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 12:15
Байрамов: Недавние договоренности с Арменией о делимитации положительно повлияли на процесс нормализации

Недавние договоренности с Арменией о делимитации и возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района оказали положительное влияние на процесс нормализации отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром в Исламабаде.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан остается приверженным мирному процессу:

"Надеемся, что мирный процесс будет способствовать установлению мира и безопасности в регионе. Сегодня я проинформировал своего коллегу, министра Исхака Дара о постконфликтной ситуации в регионе, проводимых Азербайджаном работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также о сохраняющейся минной угрозе. Установленные {Арменией} мины тормозят наши усилия. Однако недавние договоренности о делимитации и возвращение Азербайджану четырех сел, длительное время находившихся под оккупацией Армении, оказали положительное влияние на процесс нормализации отношений", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Delimitation agreement with Armenia positively affects normalization process
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: Ermənistanla delimitasiya razılaşması normallaşma prosesinə müsbət təsir göstərib

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