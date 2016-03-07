Глава МИД Азербайджана: Наши отношения с Грузией это более чем стратегическое партнерство

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана и Грузии провели встречу в Баку. В ходе встречи один на один и в расширенном формате стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе.

"Между нами существует хорошая традиция проведения взаимных встреч. Наши отношения с Грузией это более чем стратегическое партнерство", - заявил министр.

Он напомнил, что в прошлом месяце главы МИД Турции, Азербайджана, Грузии провели переговоры и данная встреча является их логическим продолжением.

"Мы обсудили двусторонние вопросы, в том числе газовый проект Южный Кавказ, энергопроекты. Сотрудничество между нашими странам в энергетической сфере достаточно глубоко" - сказал Э.Мамедъяров.

По его словам, стороны также обсудили вопросы транспорта. "Транспортный проект Баку-Тбилиси-Карс отвечает национальным интересам Азербайджана и Грузии", - добавил глава ведомства.

Министр указал, что на встрече также обсуждался вопрос делимитации азербайджано-грузинских государственных границ. "Между Азербайджаном и Грузией граница составляет 480 км, 314 км которых уже согласованы. Необходимо продвигать вперед этот вопрос", - заявил глава азербайджанского МИД.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что в скором времени этот вопрос будет обсуждаться рабочей группой, в связи с чем Азербайджан должны посетить грузинские эксперты.

Помимо этого стороны пришли к договоренности о расширении сотрудничества в сфере туризма, чтобы больше грузинских туристов приезжало в Азербайджан.

По словам главы МИД Азербайджана, в ближайшее время должно состояться заседание межправкомиссии Азербайджан -Грузия.