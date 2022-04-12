Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС поговорили по телефону

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром состоялась телефонная беседа.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром состоялась телефонная беседа.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о последних событиях в регионе в продолжение Брюссельской встречи между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве и участии президента Совета Европейского союза, шагах по нормализации отношений между двумя государствами, в том числе работах по подготовке будущего мирного соглашения, организации Совместной пограничной комиссии, а также гуманитарных вопросах.