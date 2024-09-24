Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстрой в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстрой в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и приоритеты в рамках COP29.

Стороны также обменялись мнениями об ожидаемых результатах конференции COP29, которая пройдет в Баку.