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Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили вопросы сотрудничества

Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили вопросы сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстрой в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
24 сентября 2024 г. 00:14
Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстрой в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и приоритеты в рамках COP29.

Стороны также обменялись мнениями об ожидаемых результатах конференции COP29, которая пройдет в Баку.

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