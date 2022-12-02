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Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию в регионе Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт на полях 29-й встречи Совета министров этой организации в городе Лодзь (Польша).
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 14:56
Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт на полях 29-ого заседания Совета министров иностранных дел этой организации в городе Лодзь (Польша).

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

"Встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт на полях СМИД ОБСЕ. Мы говорили о различных аспектах сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также о постконфликтной ситуации в регионе",- отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov briefs OSCE Secretary General on post-conflict period
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT-in Baş katibini münaqişədən sonrakı dövr barədə məlumatlandırıb

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