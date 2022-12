Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт на полях 29-ого заседания Совета министров иностранных дел этой организации в городе Лодзь (Польша).

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

"Встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт на полях СМИД ОБСЕ. Мы говорили о различных аспектах сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также о постконфликтной ситуации в регионе",- отмечается в публикации.