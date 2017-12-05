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    Глава МИД Азербайджана: Есть хорошая возможность для определения правового статуса Каспия

    Эльмар Мамедъяров выступил на 7-ом заседании глав МИД прикаспийских стран в Москве© Report

    Москва. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня есть хорошая возможность для определения правового статуса Каспия".

    Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на 7-ом заседании глав МИД прикаспийских стран в Москве.

    "Наша встреча призвана согласовать детали перед пятым саммитом прикаспийских государств, который планируется провести в следующем году в Казахстане. Уверен, что прикаспийские государства приложат максимум усилий для достижения консенсуса в вопросе статуса Каспия с учетом международного права", - отметил Э. Мамедъяров. 

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