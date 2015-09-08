Глава МИД Азербайджана посетит Казахстан

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Казахстан.

Как сообщает Report cо ссылкой на диписточник, Э.Мамедъяров примет участие на заседании министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных стран, которое пройдет в столице Казахстана Астане 10 сентября.

На заседании Совета будут обсуждены вопросы создания единого телеканала тюркоязычных стран, который, как планируется, будет осуществлять круглосуточное вещание.

Кроме того ожидается, что Э.Мамедъяров проведет в Астане ряд двусторонних встреч.

Напомним, 11 сентября в Астане также состоится саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран.