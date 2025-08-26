О нас

Глава МИД: Азербайджан никогда не соглашался на промежуточные варианты решений, противоречащих национальным интересам

Внешняя политика
26 августа 2025 г. 15:28
Азербайджан никогда не принимал промежуточные варианты решений, противоречащие национальным интересам, всегда боролся за правду и справедливость.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента в США.

Министр отметил, что с ростом экономической и политической мощи Азербайджан стал одним из основных влиятельных акторов в регионе.

"Были предприняты важные шаги по разоблачению военных преступлений Армении против Азербайджана. Мы никогда не сворачивали с выбранного пути в борьбе за правду и справедливость, в итоге одержали победу", - отметил Байрамов.

