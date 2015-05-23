​Глава МИД: Азербайджан намерен развивать отношения с ЕС на основе двустороннего партнерства

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Результаты Рижского саммита Восточного партнерства выявили три модели развития сотрудничества стран программы с ЕС. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на проходящем в Баку заседании Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского моря.

Как отметил министр, Рижский саммит показал, что три страны - Молдова, Грузия и Украина - определили для себя, что они будут выстраивать отношения с ЕС на основе ассоциативного соглашения.

Еще две страны намерены выстраивать их с учетом членства в Евразийском союзе ( ЕАЭС).

"Азербайджан намерен выстраивать отношения с ЕС на двусторонней основе с учетом стратегического партнерства. Этот формат одни из наиболее удобных", - заявил министр.

Он напомнил, что у Азербайджана из 28 стран ЕС с 9 странами подписаны отдельные соглашения о стратегическом партнерстве.

Глава МИД отметил, что в ходе визита в Ригу официально представил в ЕС проект соглашения. Он особо подчеркнул, что такое сотрудничество должно строится на равноправной и взаимовыгодной основе.

Он отметил, что следующий проект, который Азербайджан намерен представить - это развитие в газовой сфере на основе Южного газового коридора.