Глава МИД Австрии: "Восточное партнерство" не работает

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает, что формат сотрудничества "Восточное партнерство" больше не работает.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает, что формат сотрудничества "Восточное партнерство" больше не работает.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Financial Times.

""Восточное партнерство", которые мы разработали, не работает. Его нет. Нам нужно пересмотреть всю концепцию политики соседства ЕС", - отметил Шалленберг.

По его словам, ЕС больше не может ограничиться полумерами в отношении соседних стран.

"Вакуума нет. Это либо наша модель, либо чья-то другая", - добавил он, описывая будущее приграничных к ЕС государств, в частности, Украины и Молдовы.

Глава австрийского МИД призвал Брюссель "не увлекаться расчетами, и законами, и подробностями" в вопросе членства в ЕС, а признать, что присоединение новых стран нужно рассматривать в качестве необходимости для "борьбы с пагубным влиянием России".

Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.