Глава МИД Австрии: "Восточное партнерство" не работает

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает, что формат сотрудничества "Восточное партнерство" больше не работает.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью Financial Times.
""Восточное партнерство", которые мы разработали, не работает. Его нет. Нам нужно пересмотреть всю концепцию политики соседства ЕС", - отметил Шалленберг.
По его словам, ЕС больше не может ограничиться полумерами в отношении соседних стран.
"Вакуума нет. Это либо наша модель, либо чья-то другая", - добавил он, описывая будущее приграничных к ЕС государств, в частности, Украины и Молдовы.
Глава австрийского МИД призвал Брюссель "не увлекаться расчетами, и законами, и подробностями" в вопросе членства в ЕС, а признать, что присоединение новых стран нужно рассматривать в качестве необходимости для "борьбы с пагубным влиянием России".
Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.