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Джейхун Байрамов: Армения не намерена отказываться от незаконной деятельности

Джейхун Байрамов: Армения не намерена отказываться от незаконной деятельности "Обстрел 15 июля погранично-пропускного пункта "Лачын" и попытки водителей армянского происхождения ввезти в Азербайджан контрабанду на автомобилях Международного Комитета Красного Креста (МККК) показывают, что армянская сторона не намерена отказываться о
Внешняя политика
14 июля 2023 г. 09:57
Джейхун Байрамов: Армения не намерена отказываться от незаконной деятельности

"Обстрел 15 июля погранично-пропускного пункта "Лачын" и попытки водителей армянского происхождения ввезти в Азербайджан контрабанду на автомобилях Международного Комитета Красного Креста (МККК) показывают, что армянская сторона не намерена отказываться от попыток вмешательства в суверенитет Азербайджана и от незаконной деятельности".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с руководителем азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста Драганой Кожич.

Министр положительно оценил заявление МККК от 11 июля о том, что комитет не поддерживает деятельность по перевозке незадекларированных товаров и о расторжении служебных договоров с водителями транспортных средств, перевозящих подобный груз.

Дж.Байрамов подчеркнул важность предотвращения подобных случаев в будущем.

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Версия на английском языке FM: Armenia has no intention to abandon legal activities
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ermənistanın qeyri-qanuni fəaliyyətlərdən əl çəkmək niyyəti yoxdur"

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