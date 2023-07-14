Джейхун Байрамов: Армения не намерена отказываться от незаконной деятельности

"Обстрел 15 июля погранично-пропускного пункта "Лачын" и попытки водителей армянского происхождения ввезти в Азербайджан контрабанду на автомобилях Международного Комитета Красного Креста (МККК) показывают, что армянская сторона не намерена отказываться о

"Обстрел 15 июля погранично-пропускного пункта "Лачын" и попытки водителей армянского происхождения ввезти в Азербайджан контрабанду на автомобилях Международного Комитета Красного Креста (МККК) показывают, что армянская сторона не намерена отказываться от попыток вмешательства в суверенитет Азербайджана и от незаконной деятельности".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с руководителем азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста Драганой Кожич.

Министр положительно оценил заявление МККК от 11 июля о том, что комитет не поддерживает деятельность по перевозке незадекларированных товаров и о расторжении служебных договоров с водителями транспортных средств, перевозящих подобный груз.

Дж.Байрамов подчеркнул важность предотвращения подобных случаев в будущем.