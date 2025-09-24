Глава МЧС Азербайджана встретился с послом Польши

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел встречу с послом Польши в Баку Павлом Радомским.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, cтороны обсудили развитие двусторонних отношений и подчеркнули успешное сотрудничество в рамках межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является министр Гейдаров.

Он также рассказал о работе МЧС и отметил важность расширения связей в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

Посол, в свою очередь, выразил удовлетворение ростом сотрудничества между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию.