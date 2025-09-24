Глава МЧС Азербайджана встретился с послом Польши
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 15:40
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел встречу с послом Польши в Баку Павлом Радомским.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, cтороны обсудили развитие двусторонних отношений и подчеркнули успешное сотрудничество в рамках межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является министр Гейдаров.
Он также рассказал о работе МЧС и отметил важность расширения связей в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС.
Посол, в свою очередь, выразил удовлетворение ростом сотрудничества между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию.
Последние новости
16:56
В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзитаДругие страны
16:54
Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человекВнешняя политика
16:43
Посла Молдовы вызвали в МИД РФДругие страны
16:41
Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООНВнешняя политика
16:40
Объявлен грантовый конкурс для частных детских садовНаука и образование
16:40
МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в ЕреванеВ регионе
16:35
Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областейБизнес
16:35
Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларовБизнес
16:32