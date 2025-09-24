Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Глава МЧС Азербайджана встретился с послом Польши

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 15:40
    Глава МЧС Азербайджана встретился с послом Польши

    Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел встречу с послом Польши в Баку Павлом Радомским.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, cтороны обсудили развитие двусторонних отношений и подчеркнули успешное сотрудничество в рамках межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является министр Гейдаров.

    Он также рассказал о работе МЧС и отметил важность расширения связей в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

    Посол, в свою очередь, выразил удовлетворение ростом сотрудничества между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию.

    Kəmaləddin Heydərov Polşanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
    Azerbaijani minister of emergency situations meets Polish ambassador

    Лента новостей