Глава МАГАТЭ: У нас превосходное сотрудничество с Азербайджаном

У МАГАТЭ сложилось превосходное сотрудничество с Азербайджаном.

У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сложилось превосходное сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси заявил журналистам.

Гросси отметил, что МАГАТЭ сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах, в том числе в ядерной медицине, сельском хозяйстве.

"У нас хорошие показатели в сфере повышения урожайности в хлопководстве. Люди часть не ассоциируют такие сферы с МАГАТЭ, но они тоже важны. Мы помогаем Азербайджану с развитием экономики", заявил гендиректор.

Отметим, генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси принимает участие на проходящем 2 марта в Баку саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.