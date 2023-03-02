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Глава МАГАТЭ: У нас превосходное сотрудничество с Азербайджаном

Глава МАГАТЭ: У нас превосходное сотрудничество с Азербайджаном У МАГАТЭ сложилось превосходное сотрудничество с Азербайджаном.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 12:56
Глава МАГАТЭ: У нас превосходное сотрудничество с Азербайджаном

У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сложилось превосходное сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси заявил журналистам.

Гросси отметил, что МАГАТЭ сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах, в том числе в ядерной медицине, сельском хозяйстве.

"У нас хорошие показатели в сфере повышения урожайности в хлопководстве. Люди часть не ассоциируют такие сферы с МАГАТЭ, но они тоже важны. Мы помогаем Азербайджану с развитием экономики", заявил гендиректор.

Отметим, генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси принимает участие на проходящем 2 марта в Баку саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

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Версия на английском языке Grossi says IAEA enjoys excellent cooperation with Azerbaijan

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