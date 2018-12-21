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    Глава Кыргызской Республики поздравил президента Азербайджана

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.  

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего рождения.

    Сегодня Азербайджанская Республика под Вашим руководством делает уверенные шаги на пути дальнейшего прогресса развивающейся страны и улучшения жизни азербайджанского народа.

    Глубоко убежден, что братские отношения и многовековая дружба между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, и впредь укрепляясь, благодаря Вашей поддержке, будут способствовать развитию и процветанию двух стран.

    Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов на государственной должности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания". 

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