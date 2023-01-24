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Глава Конференции ортодоксальных раввинов ФРГ: Азербайджан открыл свое сердце евреям

Глава Конференции ортодоксальных раввинов ФРГ: Азербайджан открыл свое сердце евреям Азербайджан открыл свое сердце евреям.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 23:48
Глава Конференции ортодоксальных раввинов ФРГ: Азербайджан открыл свое сердце евреям

Азербайджан открыл свое сердце евреям.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ортодоксальной раввинской конференции Германии, раввин Авихай Апель на приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста церемонии в комплексе Совета Европы в Страсбурге.

В мероприятии также приняла участие глава МИД Германии Анналена Бербок.

Авихал Апель в своей речи призвал весь мир не допустить появления у Ирана ядерного оружия и особо выделил Азербайджан. Он подчеркнул, что это страна с шиитским населением, "где к евреям веками относятся с теплотой и заботой, где нет антисемитизма, и которая противостоит Ирану".

"К сожалению, мусульманская страна, открывшая свое сердце евреям и посольство в Израиле, не получает должной поддержки со стороны стран ЕС. Наоборот, французский сенат призвал к эмбарго на закупку газа и нефти у этой важной страны, которая занимает позицию сохранения безопасности и сознательной моральности, охраняя границы Европы", - подчеркнул раввин.

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