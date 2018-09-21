Глава комитета Госдумы: Предстоящий визит президента России в Азербайджан принесет серьезные договоренности

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Официальный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан планируется на 25-27 сентября.

Как передает Report, об этом заявил глава комитета российской Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников на пресс-конференции в Баку.

"После визита в Баку оба президента – Владимир Путин и Ильхам Алиев – планируют принять участие на саммите стран СНГ, который пройдет 28 сентября в Душанбе", - подчеркнул он.

По словам главы комитета Госдумы, Россия заинтересована в развитии отношений с ближайшими соседями.

"Считаю, что предстоящий визит принесет серьезные договоренности между Россией и Азербайджаном", - заявил Калашников, добавив, что ожидается подписание пакета документов в ряде областей.