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    Глава комитета Госдумы: Предстоящий визит президента России в Азербайджан принесет серьезные договоренности

    Калашников: Россия заинтересована в развитии отношений с ближайшими соседями

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Официальный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан планируется на 25-27 сентября.

    Как передает Report, об этом заявил глава комитета российской Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников на пресс-конференции в Баку.

    "После визита в Баку оба президента – Владимир Путин и Ильхам Алиев – планируют принять участие на саммите стран СНГ, который пройдет 28 сентября в Душанбе", - подчеркнул он.

    По словам главы комитета Госдумы, Россия заинтересована в развитии отношений с ближайшими соседями.

    "Считаю, что предстоящий визит принесет серьезные договоренности между Россией и Азербайджаном", - заявил Калашников, добавив, что ожидается подписание пакета документов в ряде областей.

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