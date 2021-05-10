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Глава государства выступил с резкой критикой заявлений МИД Канады и Франции

Глава государства выступил с резкой критикой заявлений МИД Канады и Франции «Конфликт разрешен, это во-первых. Считаю, что стороны, занимавшиеся данным вопросом, и страны, желающие – не знаю, почему, - заняться им, должны учесть это.
Внешняя политика
10 мая 2021 г. 21:57
Глава государства выступил с резкой критикой заявлений МИД Канады и Франции
Ильхам Алиев

«Конфликт разрешен, это во-первых. Считаю, что стороны, занимавшиеся данным вопросом, и страны, желающие – не знаю, почему, - заняться им, должны учесть это.

Как передает Report, об том 10 мая в интервью Азербайджанскому телевидению заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

«Потому что порой страны, находящиеся на том конце света, выступают с заявлениями, связанными с конфликтом или же происходящими в Азербайджане процессами. Это неприемлемо.

В качестве примера могу привести Канаду. Недавно мне сообщили, что Министерство иностранных дел Канады выступило с заявлением в связи с Азербайджаном, нашими внутренними делами. По какому праву? Кто ему предоставил такое право? Кем возомнила себя Канада? Может, это супердержава, а мы не знали? Может это второй Люксембург, появилась вторая супердержава, а мы не знали? Пусть занимается своими делами», - сказал глава государства.

«Я отвергаю и заявление Министерства иностранных дел Франции. Это неприемлемо. Мы неоднократно выражали французской стороне свои претензии, чтобы они отстали от нас. Идите и занимайтесь своими делами. А то председатель Сената Франции приезжает в Иреван, выступает там с заявлением о том, что Сенат Франции признает Нагорный Карабах. Когда мы обращаемся к правительственным органам Франции по данному вопросу, выражаем свой протест, нам говорят, не обращайте внимания, это – законодательный орган, он не отражает позицию власти.

Хорошо, а Министерство иностранных дел, оно тоже не отражает позицию правительства? Что это за заявления? Пусть занимаются своими делами. Должен быть положен конец грязной кампании, проводимой против Азербайджана в связи с Парком военных трофеев. Во французском музее экспонируются черепа убитых лидеров Алжирского национального движения сопротивления. Посмотрите на себя в зеркало, сколько раз я должен об этом говорить. Должен говорить журналистам, иностранным журналистам, зарубежным политикам. Я буду говорить, я не стану молчать. Но и они пусть занимаются своими делами. Они сами погрязли в проблемах. У них тысячи проблем», заявил Президент.

«Все процессы в Азербайджане идут в позитивном направлении. Поэтому еще раз хочу сказать, если все страны будут заниматься своими делами и не будут пытаясь вмешиваться в наши дела, то все пойдет хорошо, и никаких проблем в наших отношениях не будет», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı Kanada və Fransa XİN-nin bəyanatını kəskin tənqid etdi

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