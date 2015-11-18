Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ 17 ноября в Париже состоялся Форум лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Как передает Report, в Форуме приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в штаб-квартиру ЮНЕСКО для участия в Форуме лидеров 38-й сессии Генеральной конференции организации.

В этом году исполняется 70 лет со дня принятия Устава ЮНЕСКО. По случаю 70-летия создания организации планируется проведение ряда мероприятий. Форум лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО также посвящен 70-летию создания организации.

Вначале Президент Ильхам Алиев оставил запись в книге гостей ЮНЕСКО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева побеседовали с бывшим генеральным директором ЮНЕСКО Коиширо Мацуурой.

Открывая мероприятие, председатель 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Намибии Стенли Мутумба Симатаа проинформировал о повестке дня Форума.

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро, выступая на Форуме, отметила, что за 70 лет после создания ЮНЕСКО мир значительно изменился. Она отметила, что Форум является хорошим мероприятием для определения будущего ЮНЕСКО. Президент Мальты сказала, что развитие связано с реальной культурной средой. Она коснулась вопросов культурного разнообразия, образования, бедности, безграмотности, гендерного равенства, отметила роль ЮНЕСКО и значение совместной деятельности в решении глобальных проблем.

Затем выступил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Осудив совершенные в Париже теракты, он подчеркнул, что террористы являются врагами всего человечества, отметил значение совместной борьбы с террором. Заместитель премьер-министра сказал, что ЮНЕСКО имеет важное значение в построении мира, где нет места терроризму и экстремизму. Мирослав Лайчак подчеркнул необходимость совместных усилий в решении глобальных проблем.

Председательствовавший на Форуме Стенли Мутумба Симатаа рассказал об устойчивом экономическом развитии Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, завоеванном им высоком авторитете на международной арене. Он отметил, что наша страна стала надежным партнером ЮНЕСКО.

Президент Ильхам Алиев выступил на Форуме.

Сначала глава государства от имени азербайджанского народа выразил соболезнования народу Франции в связи с произошедшими 13 ноября в Париже чудовищными террористическими актами. Он отметил, что эти страшные террористические акты еще раз показали необходимость консолидации усилий международной общественности в борьбе с этим злом. Президент Ильхам Алиев говорил о роли Азербайджана, пострадавшего в прошлом от многочисленных террористических актов, в борьбе с терроризмом.

Коснувшись связей Азербайджана с ЮНЕСКО, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна, как активный член этой организации, продолжает вносить вклад в пропаганду общечеловеческих ценностей. Он сообщил, что Азербайджан подписал, ратифицировал все конвенции и другие документы ЮНЕСКО. В 2003 году между Азербайджаном и ЮНЕСКО было подписано Рамочное соглашение по сотрудничеству в сферах культуры, науки, образования и коммуникаций. Это позволило Азербайджану стать одним из доноров ЮНЕСКО. Президент Ильхам Алиев с уверенностью подчеркнул, что поддержка, которую ЮНЕСКО оказывает развитию сфер образования, культуры и науки, сделает наш мир более безопасным.

Глава государства сказал, что Армения продолжает оккупировать признанные на международном уровне территории Азербайджана. В результате проведенной Арменией политики этнической чистки более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Наши многочисленные исторические памятники, музеи полностью разрушены армянами. Президент Ильхам Алиев заявил, что Армения нарушает не только нормы международного права, но и историческую справедливость, игнорирует резолюции, принятые международными организациями. «Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны», - сказал Президент Ильхам Алиев. Он выразил уверенность в восстановлении территориальной целостности нашей страны.

Глава государства рассказал о существующих в Азербайджане толерантности, мультикультурализме, подробно проинформировал участников Форума о вкладе, который наша страна вносит в межкультурный и межцивилизационный диалог. Президент Ильхам Алиев передал участникам Форума поздравления по случаю 70-летия ЮНЕСКО.

Затем было зачитано послание Президента Барака Обамы, адресованное Форуму.

После этого выступил Президент Франции Франсуа Олланд. Он рассказал о совершенных в Париже последних террористических актах, заявив, что Франция даст жесткий отпор террористам. Президент Франции отметил, что терроризм является большой угрозой для общечеловеческих ценностей.

Президент Франсуа Олланд говорил о солидарности с французским народом, проявленной во всем мире в связи с террористическими актами. Он подчеркнул, что те, кто совершил теракты в Париже, являются убийцами и не принадлежат ни к какой цивилизации.

Глава Французского государства отметил важную роль ЮНЕСКО в сохранении общечеловеческих ценностей, подчеркнув, что организация реставрировала разрушенные памятники в Афганистане, Мали и других странах. Президент Франции также отметил реализацию ЮНЕСКО многочисленных проектов, связанных с охраной культурных ценностей.

После Форума Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретились с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

На встрече было подчеркнуто, что между Азербайджаном и ЮНЕСКО существует многолетнее плодотворное, успешное сотрудничество. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой в Форуме лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было расценено как хороший показатель сотрудничества. Было отмечено значение выступления Президента Ильхама Алиева на этом мероприятии.

В ходе беседы были высоко оценены роль Азербайджана в деятельности ЮНЕСКО, его вклад в работу этой организации. Кроме того, говорилось о развитии мультикультурализма в Азербайджане, вкладе нашей страны в укрепление межкультурного диалога. Было подчеркнуто значение проведения в Азербайджане важных международных мероприятий по линии ЮНЕСКО.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества, состоялся обмен мнениями о его перспективах.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились в штаб-квартире ЮНЕСКО с залом Исполнительного совета организации и залом делегаций. Было отмечено, что проведенный в этих залах прекрасный ремонт осуществлен при поддержке Азербайджанского государства. В зале, наряду с мероприятиями Исполнительного совета, также проводятся встречи, заседания послов доброй воли.

Глава государства и его супруга посмотрели скульптуры лошади и овна из камня, подаренные Азербайджанской Республикой по случаю 20-летия вступления нашей страны в ЮНЕСКО.

Эти скульптуры, выставленные во дворе штаб-квартиры ЮНЕСКО, экспонируются здесь постоянно. Они относятся к XII-XIII векам и обнаружены в селе Ашагы Айыблы Товузского района.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева также посмотрели скульптуры, переданные ЮНЕСКО другими странами. Было отмечено, что эти памятники, экспонируемые во дворе и здании штаб-квартиры ЮНЕСКО, имеют историческое и культурное значение.