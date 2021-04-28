Глава Гагаузии посетит Азербайджан

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился в городе Комрат с главой Гагаузской автономной области Молдовы Ириной Влах

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился в городе Комрат с главой Гагаузской автономной области Молдовы Ириной Влах.

Как передает Report, стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и Гагаузией во всех сферах, перспективах подписания соглашения о братстве между Габалинским районом Азербайджана и Гагаузией, а также о планировании визита И.Влах в нашу страну по этому поводу.

После встречи посол и глава Гагаузии отправились в город Чадыр-Лунгу, где ознакомились с ходом и качеством работ, которые должны быть выполнены в Центре образования и культуры, финансируемом Фондом Гейдара Алиева, и ознакомились с созданными в центре условиями.