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Глава Гагаузии посетит Азербайджан

Глава Гагаузии посетит Азербайджан Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился в городе Комрат с главой Гагаузской автономной области Молдовы Ириной Влах
Внешняя политика
28 апреля 2021 г. 07:56
Глава Гагаузии посетит Азербайджан
Ирина Влах

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился в городе Комрат с главой Гагаузской автономной области Молдовы Ириной Влах.

Как передает Report, стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и Гагаузией во всех сферах, перспективах подписания соглашения о братстве между Габалинским районом Азербайджана и Гагаузией, а также о планировании визита И.Влах в нашу страну по этому поводу.

После встречи посол и глава Гагаузии отправились в город Чадыр-Лунгу, где ознакомились с ходом и качеством работ, которые должны быть выполнены в Центре образования и культуры, финансируемом Фондом Гейдара Алиева, и ознакомились с созданными в центре условиями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaqauzun rəhbəri İrina Vlax Azərbaycana səfər edəcək

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