​Глава Европейского олимпийского комитета выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Глава Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в письме П.Хикки отмечает, что был потрясен произошедшим в Баку пожаром: "От имени всей европейской олимпийской семьи хотелось бы выразить Вам глубокие соболезнования. Еще большую скорбь вызывает гибель одного из волонтеров и ее брата. Выражаю их семье глубокие соболезнования".