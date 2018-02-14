Глава департамента: Азербайджан активно участвует в проектах Совета Европы по реформированию юридической системы

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан активно участвует в проектах Совета Европы по реформированию собственной юридической системы.

Как передает Report, об этом заявил глава департамента Совета Европы по политике и развитию прав человек Михаил Лобов на презентации проекта «Поддержка инициативам по реформированию юстиции в Азербайджане» в Баку.

«Азербайджан – полноправный член Совета Европы, который активно участвует в проектах по реформированию юридической системы», - заявил М.Лобов.

По его словам, новый проект – символ совместного сотрудничества СЕ и Азербайджана.

«Считаем, что он послужит улучшению системы юстицию в республике. Верим, что реализация Европейской конвенции о правах человека – это не политической вопрос, а больше вопрос юридического опыта», - заявил М.Лобов.

Он подчеркнул, что совместные с Азербайджаном проекты были нацелены в основном на проведение различных тренингах в сфере юстиции, которые дали хорошие результаты и были подготовлены сотни судей и кандидатов в судьи по многочисленным вопросам.

«Наш основной партнер – Министерство юстиции Азербайджана, однако мы хотели бы обогатить сотрудничество, привлекая новых участников. В частности, хотели бы активизировать сотрудничество с Верховным судом Азербайджана», - подчеркнул глава департамента, добавив, что новый проект сыграет большую роль в налаживании связей с Верховным судом.

Он указал, что судьи останутся основной аудиторией, так как они являются главными участниками на национальном уровне.

В свою очередь ректор Академии юстиции Азербайджана Эльчин Халафов указал, что за прошедшие годы республика провела масштабную работу по улучшению сферы юстиции. В частности, он указал, что была улучшена прозрачность работы судей, повышен профессионализм работников сферы юстиции, был создан Юридической совет.

«В результате была укреплена судебная система страны. Многочисленные шаги способствовали укреплению механизма, в котором большую роль сыграло сотрудничество Азербайджана с СЕ», - подчеркнул Э.Халафов.

По его словам, для Азербайджана крайне ценен европейский опыт в прецедентном праве.

Заместитель главы политического отдела посольства США Уильям Соллей отметил, что США поддерживали независимость и развитие Азербайджана на протяжении 25 лет.

«Государственные институты и отдельные граждане страны получили пользу от сотрудничества с США в рамках различных программ», - сказал У.Соллей.

Он указал, что за все это время в рамках различных программ США в Азербайджане было выделено около 1,3 млрд долларов.

«Согласно национальной стратегии президента Дональда Трампа США продвигают развитие отношений с теми странами, которые разделяют цели и интересы США. Азербайджан – один из таких партнеров», - отметил представитель американского посольства.