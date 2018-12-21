Глава Республики Дагестан поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Глава Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Вы являетесь примером успешного государственного деятеля, гарантом стабильности и процветания Азербайджанской Республики.

Благодаря Вашей мудрости, дальновидности и широте мышления сегодня Азербайджанская Республика – динамично развивающееся государство.

Уверен, что дружественные и добрососедские отношения между Республикой Дагестан Российской Федерации и Азербайджанской Республикой, основанные на многовековых узах дружбы и взаимного уважения, будут и впредь расширяться в интересах наших народов.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в достижении поставленных целей во благо Азербайджанской Республики".