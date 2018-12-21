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    Глава Республики Дагестан поздравил президента Азербайджана с днем рождения

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Глава Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

    Вы являетесь примером успешного государственного деятеля, гарантом стабильности и процветания Азербайджанской Республики.

    Благодаря Вашей мудрости, дальновидности и широте мышления сегодня Азербайджанская Республика – динамично развивающееся государство.

    Уверен, что дружественные и добрососедские отношения между Республикой Дагестан Российской Федерации и Азербайджанской Республикой, основанные на многовековых узах дружбы и взаимного уважения, будут и впредь расширяться в интересах наших народов.

    Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в достижении поставленных целей во благо Азербайджанской Республики".

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